El País: Испания разместит в Латвии свои ЗРК

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Испания планирует увеличить свой военный контингент в восточной части Европы в рамках программы НАТО и разместить в Латвии ЗРК NASAMS, пишет испанская газета El País. Отмечается, что размещение такого вооружения будет подразумевать увеличение численности испанских военных в Латвии на около 100 человек.

В программе НАТО по усилению присутствия на востоке Европы Испания принимает участие с 2017 года. В марте число военных из этой страны в Латвии достигло 500 человек.

Согласно информации газеты, руководство Испании приняло такое решение в преддверии встречи глав государства и правительств НАТО в Мадриде, которое запланировано на конец июня. Власти испанского королевства хотели, чтобы незадолго до саммита президент США Джо Байден принял в Белом доме премьера Испании Педро Санчеса, однако было решено организовать встречу в Мадриде.

Помимо глав государств стран НАТО саммит посетят представители Швеции и Финляндии. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать официальные лица из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Также в Мадриде ожидается подписания соглашения о сотрудничестве ЕС, который утвердил свою первую оборонную стратегию.

Ранее The Washington Post написала, что страны Прибалтики и Польша обратились к НАТО с просьбой развернуть на их территории больше военных сил из-за «угрозы» со стороны России. Согласно внутренним документам Альянса, просьба Риги, Вильнюса, Таллина и Варшавы не получила полной поддержки — ряд других членов НАТО выступили против такого увеличения военного присутствия.