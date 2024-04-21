Экстренный саммит ЕС в Брюсселе сопровождался скандалом РИА Новости: саммит ЕС прошел со скандалом из-за конференции Natcon в Брюсселе

Экстренный саммит ЕС в Брюсселе сопровождался скандалом из-за препятствования местной полиции проведению конференции Национальных консерваторов (Natcon), сообщает РИА Новости. Уточняется, что сначала организатор мероприятия в бельгийской столице отказался от своих полномочий, а после того, как было найдено новое помещение, правоохранители не давали посетителям войти в здание.

Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков, — заявил полицейский одному из организаторов.

Накануне встречи европейских лидеров должна была пройти конференция Natcon. В ней планировалось участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, экс-главы кабмина Польши Матеуша Моравецкого, бывшего кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, а также одного из идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджела Фаража и других критиков объединения.