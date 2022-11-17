Экстренные отключения электроэнергии вводятся по всей Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные отключения электроэнергии вводятся на всей территории Украины, сообщила энергетическая компания ДТЭК в Telegram-канале. Ее представители отметили, что это вынужденный шаг, необходимый для предотвращения масштабных аварий на энергооборудовании.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» вынуждены применить экстренные отключения. Это необходимый шаг, чтобы избежать масштабных аварий на энергооборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, — говорится в сообщении.

Представители предприятия также призвали граждан умеренно потреблять электроэнергию.

17 ноября на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, о чем сообщили местные СМИ. Так, по данным портала «Повітряна Тривога», сигнал сработал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Закарпатской областях Украины, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем ВСУ, и в Киеве. Как утверждает советник МВД Украины Антон Геращенко, над Киевом сбили две крылатые ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны 15 ноября было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине выпустили около 100 ракет разной степени дальности.