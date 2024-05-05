Экстренную посадку самолета на оживленное шоссе в Латвии засняли на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет Tecnam P2008JC совершил экстренную посадку на оживленном Таллинском шоссе, сообщило издание La.Lv. На борту находились два человека, никто из них не пострадал. Что стало причиной такого решения пилота, на данный момент неизвестно, однако предварительной версией является техническая неисправность.

В субботу вечером на Таллиннском шоссе возле Адажи небольшой самолет совершил аварийную посадку. Самолет после посадки остановился на обочине Таллиннского шоссе в нескольких сотнях метров за адажским виадуком в сторону Риги, — говорится в сообщении.

После приземления самолет задел дорожный знак и чуть не снес машину с людьми. Расследованием произошедшего займется местная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что у Boeing 767, совершающего рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, в воздухе сработал аварийный надувной трап, из-за чего самолет экстренно вернулся в аэропорт. Никто не пострадал. Уточняется, что на борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Людей пересадили на другое воздушное судно, самолет был отправлен на проверку.