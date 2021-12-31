Экспорт игристого вина из ЕС уменьшился впервые за 10 лет

Согласно данным статистической службы Eurostat, экспорт игристого вина, производимого под марками членов ЕС, упал впервые за 10 лет. В 2020 году европейские виноделы отправили на продажу вне ЕС 494 млн литров игристого по сравнению с 528 млн в 2019 году, ухудшив, таким образом, показатели на 6%. Агентство связывает неудовлетворительный результат с перебоями в продаже винограда и режимом самоизоляции, во время которого бары и рестораны перестали закупать алкоголь.

Eurostat приводит статистику за период с 2010 года, согласно которой экспорт игристых вин ежегодно увеличивался в среднем на 8%, в то время как наивысший показатель был достигнут в 2014 году — +11% по сравнению с предыдущим годом.

Касаемо наиболее популярных видов, шедших на экспорт в 2020 году, на пьедестале расположились итальянское просекко (205 млн литров, или 41% от общего количества), французское шампанское (66 млн литров, 13%) и испанская кава (58 млн литров, 12%).

В прошлом году импорт игристого вина в ЕС составил 9,3 млн литров, или же только 2% по сравнению с объёмами экспорта.

Данные за 2021-й остаются недоступными.

Экспортные показатели игристого ЕС рискуют стагнировать в 2022 году в связи с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля. Согласно постановлению, название «шампанское» разрешено будет использовать только для напитков, произведённых в России, что может привести к перебоям с поставками, как это уже ранее происходило с Moet Hennessy.

В сентябре сообщалось, что министры сельского хозяйства Франции и России Жюльен Денорманди и Сергей Левин договорились организовать рабочую группу по данному вопросу.