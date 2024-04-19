Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» в апреле продолжил бить рекорды ENTSOG: поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» остаются рекордными

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В апреле поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» остались на рекордном уровне, сообщил РБК со ссылкой на Европейскую сеть операторов газотранспортных систем. По сравнению с показателем 2023 года поставки продолжают расти.

За период с 1 по 16 апреля российский «Газпром» поставил через «Турецкий поток» 543,3 млн кубических метров газа, что на 16,8% меньше экспорта первых двух недель предыдущего месяца, но на 3,4% больше, чем показатель начала апреля за последние четыре года.

С начала 2024 года рекорды поставок обновляются ежемесячно. По «Турецкому потоку» с 1 января экспортировано 4,055 млрд кубических метров газа, что на 40,2% больше прошлогодних показателей.

Ранее сообщалось, что главным европейским покупателем газа из России по итогам февраля стала Франция, до этого данную позицию занимала Венгрия. Последний раз такая ситуация была зафиксирована в ноябре минувшего года.

Уточняется, что в последний месяц зимы 2024 года во Францию было поставлено на 10% больше сжиженного природного газа, чем в январе. Общая сумма сделок достигла отметки €322,3 млн. Венгрия же в декабре 2023 года лидировала среди европейских стран по объемам закупок газа из России, однако в феврале импорт сократился на треть, до €210 млн в денежном эквиваленте.