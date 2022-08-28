Эксперты спрогнозировали рост цен на картошку фри и чипсы в Европе

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Из-за жаркой погоды в Европе ожидают худший урожай сельскохозяйственных культур, куда также относят картофель, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов World Potato Markets. По этой причине в европейской части света могут возрасти цены на чипсы, картошку фри и другую картофельную продукцию.

Специалисты отмечают, что основную долю картофеля в Европе выращивают во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах. Эти страны в текущем году пострадали от сильной засухи.

Немецкий Минсельхоз в отчете от 26 августа опубликовал предупреждение, в котором говорится о «значительной потери» урожая картофеля. При этом французский союз производителей картофеля опасается «худшего урожая с 200 года». Организация прогнозирует, что картофельные сборы в этом году будут как минимум на 20% ниже, чем в среднем за 20 лет.

Руководитель профильного объединения Бельгии — Belgapom — Кристоф Вермюлен предположил, что на территории его страны урожай картошки снизится на 30%. Соуправляющий бельгийского ресторана Maison Antoine, специализирующийся на картошке фри, Паскаль Вилларт заявил, что по этой причине возможен рост цен на картофель. По его словам, ранее заведению уже пришлось поднять на 10% цены на блюда из-за увеличения затрат на электроэнергию. Та же причина вызвала рост цен и в британских «Макдоналдсах».

В июле из меню сети «Вкусно — и точка» пропали блюда из картофеля. Посетители заведения на Мясницкой улице в Москве не смогли заказать картофель фри, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», в котором опубликовано видео из ресторана фастфуда. На нем показано, как клиент «Вкусно — и точка» переходит в раздел «Картофель», однако на экране отображаются лишь соусы. Из меню также пропал картофель по-деревенски.