В Barclays спрогнозировали появление у европейцев коллективного иммунитета

https://static.news.ru/photo/1498b968-8edd-11eb-ab05-96000091f725_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Ситуация в Евросоюзе с поставками вакцин от коронавируса улучшается, поэтому коллективный иммунитет у населения может сформироваться к осени, считают аналитики банка Barclays.

Согласно их прогнозам, к концу сентября ЕС может достичь уровня иммунизации в 70%, так как объёмы поставок вакцин должны резко увеличиться в II квартале 2021 года до 360 млн доз по сравнению с 98 млн в I квартале.

Задача по достижению доли полностью защищённых [от вируса] граждан в 70% к концу сентября — одно из определений коллективного иммунитета — выглядит реалистичной. Недавние проблемы вызвали разочарование у лидеров государств ЕС и у их избирателей, но эти проблемы не стоит переоценивать, так как улучшения в процессе вакцинации уже на горизонте, — отмечают эксперты.

По словам автором обзора, темпы вакцинации в Евросоюзе вырастут за счёт двух факторов: ускорения темпов реализации полученных ЕС вакцин, в частности препарата AstraZeneca, а также одобрения европейским регулятором 11 марта использования вакцины Johnson&Johnson, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, в Германии считают, что власти страны должны закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Журналист газеты Handelsblatt Матиас Брюггман назвал три причины, почему это необходимо сделать.