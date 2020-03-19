Европейские эксперты оценили обвинения Евросоюза в адрес России по «кампании по дезинформации о пандемии коронавируса» в Европе. Об этом
Обвинения были опубликованы в закрытом докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).
Доклад европейской дипломатии, обвиняющий Россию в подрыве европейского порядка путём распространения паники в связи с коронавирусом, просто постыден. На этом сложном историческом этапе Европа и Россия должны объединиться против нового врага, называемого коронавирусом. Вместо этого одновременно с пандемией продолжается новая и бесполезная холодная война европейских элит против Москвы. <...> Европейская дипломатия должна принести извинения, а не обвинять Россию в обманах, — привели слова журналиста Роберто Вивальделли на портале.
Доктор философии, старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли также раскритиковал доклад.
В момент, когда начался этот кризис с коронавирусом, стало очевидно, что поиски возможности обвинить в этом Россию — это лишь вопрос времени. Проще всего было бы заявить, что вирус был изготовлен в российской военной лаборатории а-ля «Новичок». Однако, поскольку вирус происходит из Китая, и этот факт был известен в течение долгого времени, этот вариант отпал, — процитировали Джорджа Самуэли на портале.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз подозревает Россию в распространении фейков о коронавирусе. В представленном закрытом докладе указано, что российские СМИ распространяют ложные данные о действиях Запада в социальных сетях.
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