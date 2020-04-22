Эксперты посоветовали британскому кабмину обязать население носить маски

https://static.news.ru/photo/a44c5a6e-8494-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Global Look Press

Специалисты Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) предложили правительству Великобритании обязать население носить медицинские маски для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Проведённые экспертами исследования показали, что маски помогут предотвратить передачу инфекции от людей, у которых отсутствуют симптомы COVID-19, остальным. Как пишет The Sun, укрывать лицо власти могут обязать тех, кто не может соблюдать социальную дистанцию в два метра в общественном транспорте или на рабочем месте.

Министры в ближайшие дни изучат предложения специалистов, после чего могут внести изменения в протоколы.

Предложенные экспертами меры уже действуют в Польше. С 16 апреля её жители обязаны носить в общественных местах медицинские маски или же закрывать лицо тканью или одеждой, писал NEWS.ru.