Эксперты ООН расследуют случаи сексуального насилия на Украине

Фото: shutterstock

ООН направила следователей на Украину для изучения информации о случаях сексуального насилия, заявила специальный представитель генсека международной организации по проблеме сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен, слова которой цитирует РИА Новости. При этом она добавила, что подобные деяния имели место с обеих сторон конфликта.

ООН направила на места группы следователей, чтобы понять, сколько случаев было, и собрать документацию, очевидно, требуется время, чтобы сделать нужные проверки, но это необходимая работа, — заявила Паттен.

Она отметила, что получила данные о случаях насилия, в том числе со стороны украинских военных.

Мы получили сообщения о сексуальном насилии, которое имело место в рядах украинских сил. Это случаи, о которых я довела до сведения государственных чиновников в Киеве, — сказала эксперт.

Паттен также заявила о намерении встретиться с постпредом РФ при ООН Василием Небензей.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник напомнил о словах ныне уволенного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая заявила, что президент России Владимир Путин «дал поручение насиловать женщин» на Украине. В ответ на это дипломат в шутку предположил, что глава РФ также указал насиловать и мужчин. Он назвал происходящее «мемом» для западной аудитории.