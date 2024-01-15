Эксперты оценили жизнеспособность «формулы мира» Зеленского «Известия»: мирный план Украины не находит поддержки на Глобальном Юге

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западу за два года активного вооруженного конфликта между Россией и Украиной не удалось убедить развивающиеся страны встать на сторону Киева, многие из них воспринимают происходящее как противостояние Москвы с западной цивилизацией, заявил «Известиям» украинский политолог Алексей Якубин. По его словам, такое восприятие созвучно с антизападными настроениями этих государств. Кроме того, выстраиванию консенсуса вокруг Украины мешает обострение палестино-израильского конфликта.

У стран Глобального Юга есть свои обиды и претензии к западным странам. Некоторые из них страдали от колониализма. <...> Хотим мы или нет, но новые конфликты влияют на готовность незападных стран участвовать в этих мероприятиях, поскольку у них возникают все новые конфликтные точки с Западом, — сказал Якубин.

В свою очередь экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт предположил, что еще одной причиной отсутствия поддержки у развивающихся стран «формулы Зеленского» является нежелание портить политические и экономические отношения с Россией.

Страны, способные суверенно определять свою внешнюю политику, направленную на соблюдение интересов своих народов и экономик, под подобной авантюрой подписываться не станут. Россия представляет собой огромный рынок сбыта, она крупный поставщик углеводородов и минеральных ресурсов, — сказал политик.

Он добавил, что и на Западе стала нарастать усталость от украинского конфликта. По словам Гердта, если два года назад его за призывы порассуждать об истоках противостояния делали «нерукопожатным», то теперь эти темы «довольно открыто» обсуждаются в СМИ. Это говорит о том, что Украину со временем просто «сольют» и поделят, предположил экс-депутат.

Ранее сообщалось, что встреча по украинской «формуле мира» на уровне советников по нацбезопасности 14 января должна стать последней. Об участии во встрече заявляли представители 90 стран мира. Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинский президент.