Эксперты оценили потери экономики Германии из-за нового локдауна

https://static.news.ru/photo/f642fb6a-1c48-11eb-9861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Экономика ФРГ потеряет €19,3 млрд из-за введения новых жёстких мер по борьбе с распространением COVID-19, считают специалисты из Немецкого института экономических исследований (DIW).

Самые большие потери понесёт гостиничный и ресторанный бизнес, уверены эксперты. Представители этих отраслей недосчитаются €5,8 млрд, что составляет более половины их дохода за квартал.

Также локдаун сильно ударит по немецкой промышленности, производства потеряют €5,2 млрд.

Экономические потери организаций в сфере культуры и развлечений оценены в €2,1 млрд, а представители торговли лишатся €1,3 млрд.

При этом в DIW считают, что Германия по-прежнему сможет рассчитывать на значительный рост ВВП по итогам года, если второй локдаун удастся быстро миновать, пишет РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала введение нового «ограниченного карантина» из-за пандемии COVID-19.

Все встречи вне дома в Германии с 2 ноября разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко, чем при первом локдауне. Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Эти меры продлятся по меньшей мере до конца месяца.

В Германии за последние сутки было выявлено более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подцепили 531,8 тысячи жителей Германии, из них почти 10,5 тысячи не смогли выжить.