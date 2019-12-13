https://static.news.ru/photo/0257486a-1dea-11ea-82b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Аналитики из рейтингового агентства S&P Global сообщили об альтернативных способах транзита газа в Европу в обход Украины. Они утверждают, что ЕС сможет спокойно перенести кратковременные перебои.

По словам экспертов, справиться с кратковременными отключениями европейцам помогут накопленные рекордные запасы топлива. На сегодняшний день хранилища заполнены на 95%. Из них 11,5 млрд кубических метров — это запасы «Газпрома». Также отмечается рост импорта сжиженного природного газа (СПГ), пишет РБК.

Эксперты предполагают, что транспортировку газа можно будет наладить по новым газопроводным магистралям, которые построила Россия. Обеспокоенность связана с прекращением действия газового договора между РФ и Украиной.

Ранее премьер-министр Украины допустил возможность «газовой войны» страны против России.