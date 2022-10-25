Эксперты МАГАТЭ приедут в Киев после предупреждения о «грязной бомбе»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправятся в Киев и Желтые Воды. Они поедут туда в связи с предупреждением Москвы о подготовке «грязной бомбы» украинской стороной, сообщил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». Прежде о возможном применении Киевом «грязной бомбы» говорили в Минобороны РФ.

Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило. То есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные [результаты] появятся нескоро, — подчеркнул постпред России в Вене.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее говорил, что уже в течение ближайших дней агентство начнет готовить визит на два украинских объекта.

Как пишет РИА Новости, «грязная бомба» является маломощным ядерным боеприпасом. По информации источников агентства, Киев с ее помощью готовит провокацию на территории Украины. Так появится возможность обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения, запустив мощную кампанию против РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что недоверие США и НАТО к сообщениям о «грязной бомбе», имеющейся у Украины, свидетельствует о несерьезном подходе к этой проблеме. По его словам, такой подход непозволителен на фоне серьезной опасности.