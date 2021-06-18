Эксперт заявил об атмосфере параноидальных страхов перед Россией в Польше

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Сейчас в Польше царит атмосфера параноидальных страхов перед Россией. И нагнетанием ситуации регулярно занимаются местные власти. Так в разговоре с NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Олег Неменский.

Эксперт прокомментировал заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского, сделанное в пятницу. Политик заявил, что Россия причастна к кибератаке, которая произошла 15 июня.

Как отметил Неменский, в Польше постоянно нагнетается атмосфера страха пере Москвой. В этом смысле официальная Варшава не столько действует в общем русле западной политики, сколько старается идти впереди неё.

Они в данном случае действую несколько вопреки итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Нынешняя польская власть была настроена позитивно по отношению бывшего американского лидера Дональда Трампа. А вот шаги действующего главы Белого дома по установлению диалога с Россией Польшу явно не устраивает. Варшава пытается несколько сбалансировать итог саммита выдвижением новых обвинений и возвращения в информационное поле темы российских кибератак, — добавил Неменский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 июня провёл закрытое заседание сейма. Власти страны сообщили, что столкнулись с масштабной кибератакой. Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик сообщил, что злоумышленники взломали электронную почту. Они получили доступ к почтовому ящику Дворчика и его жены, также им стали доступны профили в социальных сетях. Хакеры не сумели добраться до секретной информации.

Западные страны регулярно обвиняют Россию в причастности к кибератаках. Эта тема даже поднималась на саммите Россия — США между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. После мероприятия российский лидер заявил, что Москва много лет предлагает начать диалог по кибербезопасности, но в Вашингтоне отказываются и обвиняют Москву во всех грехах.