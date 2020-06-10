Эксперт заявил о слишком позднем введении карантина в Британии

https://static.news.ru/photo/e3315abe-ab58-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Luke Dray/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон заявил о том, что на территории Великобритании число заразившихся коронавирусом могло быть в два раза меньше.

До карантина масштаб эпидемии удваивался каждые три-четыре дня. Введи мы ограничительные меры неделей раньше, мы могли бы снизить общее количество смертей как минимум в два раза, — цитирует его РИА Новости.

Фергюсон также добавил, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с распространением коронавируса. Однако он сомневается в точности сроков.

Те меры, которые мы приняли на основании имевшейся тогда информации о смертоносности вируса и способах его передачи, были верными. Но если бы мы ввели их раньше, то столкнулись бы с меньшим количеством смертей, — добавил эксперт.

NEWS.ru писал ранее, что 23 марта 2020 года власти Великобритании ввели карантин из-за пандемии коронавируса.