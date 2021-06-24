Эксперт усомнился в самоубийстве основателя McAfee

Основателя компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи могли убить. Такое предположение в беседе с «Царьградом» высказал историк-американист Владимир Можегов.

По мнению специалиста, с Макафи могли расправиться некие «закулисные» силы.

Он считает, что в кончине основателя McAfee есть схожие черты с загадочным «самоубийством» в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии.

Если он обладал важной информацией, которая открывала на многие вещи глаза, то понятна его судьба и понятно, что с ним, конечно, могли расправиться, так же, как и с Эпштейном, — считает Можегов.

По его словам, в смерти Макафи много странных обстоятельств, в которых ещё предстоит разобраться.

Ранее сообщалось, тело 75-летнего миллионера было обнаружено в камере тюрьмы в Барселоне. Макафи должны были экстрадировать в США, где его обвиняют в налоговых преступлениях. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Европейские издания сообщили, что Макафи якобы покончил с собой и оставил предсмертную записку. В 2020 году магнат писал: «Знайте, если я покончу с собой, как Джеффри Эпштейн, это будет не моя вина». За год до этого он намекнул, что за ним охотятся американские власти.