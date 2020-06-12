Эксперт спрогнозировал рост интереса к российским СМИ на территории Латвии

https://static.news.ru/photo/c29ed262-ad8e-11ea-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир спрогнозировал рост интереса жителей Латвии к российским СМИ. Причиной станет ограничение телевещания на русском языке.

Руководители балтийских республик, включая Латвию, могут находить огромное количество поводов, оправданий для того, чтобы максимально исключать российские СМИ, мнения российских журналистов и вообще любую информацию, которая доносится из России, от своих сограждан. Исторический опыт показывает, что это ни к чему не приводит, — цитирует сообщение ТАСС.

По мнению Шафира, новые ограничения приведут к увеличению закупок дополнительных ТВ-пакетов и росту посещаемости на сайтах российских СМИ.

Любые репрессивные действия всегда срабатывают против тех, кто эти действия инициирует и законодательно подтверждает. Время все расставляет по своим местам, — подытожил он.

NEWS.ru писал ранее, что глава Минкульта Украины заступился за производство сериалов на русском языке в стране. По его словам, они способствуют развитию украинской индустрии и экономики.