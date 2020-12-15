Эксперт: сигнал тревоги на базе США в ФРГ мог спровоцировать начало войны

https://static.news.ru/photo/f2688f88-3ed4-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сигнал тревоги, сработавший на американской базе в ФРГ во время учений в России, мог привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Специалист отметил, что система предупреждения о ракетном нападении — это достаточно сложная, компьютеризированная вещь, которая должна работать только в тех случаях, когда действительно произошло ракетное нападение.

Ракетного нападения на Германию не планировалось, и ракеты в сторону Германии не запускались. Значит, это говорит о том, что либо произошёл сбой в системе, либо это чья-то продуманная провокация, — сказал Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, это, вероятнее всего, была именно провокация, поскольку военных США не предупредили, что это учебная тревога. Кнутов предположил, что таким способом руководство НАТО и США решили проверить на крупнейшей базе на территории Германии боевую готовность войск в связи с возможным ядерным нападением.

Это достаточно серьёзная акция, которая вызвала немало неприятных ощущений у самих военнослужащих. Когда военные находятся в нервозном состоянии, и вдруг они получают информацию, что по их базе нанесён ядерный удар, то кто-то просто может не выдержать и попытаться применить оружие в отношении России, — сказал он.

Кнутов напомнил, что в Германии находится американское тактическое ядерное оружие — бомба В61-12, которую способны нести не только американские самолёты, но и немецкие. Поэтому возможность начала войны именно по такому сценарию, хоть и небольшая, но она существует, считает военный эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, тревогу, предупреждающую о пуске баллистических ракет, подняли 12 декабря 2020 года на базе США в Германии во время учений российской армии. Сигнал сработал на объекте ВС США Рамштайн — крупнейшем в Европе.

Инцидент привёл к тому, что несколько минут личный состав не знал, что делать, пока не прозвучал «отбой». По предварительной информации, система предупреждения могла сработать из-за разведывательных спутников Вашингтона — аппараты зарегистрировали пуск ракет. Оборудование на орбите определило, что подлодка РФ осуществила испытательный запуск четырёх ракет в акватории Охотского моря. Спустя мгновение база в Германии получила соответствующее предупреждение.

Отмечается, что Москва заранее предупредила о готовящихся испытаниях, поэтому Пентагон быстро определил тип запусков. Причина срабатывания тревоги до сих пор выясняется.