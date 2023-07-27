Эксперт считает, что на Западе не умеют воевать против российской армии Эксперт Кедми: западные армии оказались не готовы к военным действиям на Украине

Фото: МО Украины

Западные армии не готовы к современным серьезным военным действиям крупными армейскими соединениями против российской армии, заявил израильский политолог Яков Кедми, передает Telegram-канал «Пул № 3». По его мнению, именно поэтому западные инструкторы ничему не научили ВСУ.

Ни британцы, ни французы, никто никогда не готовился и не пытался прорывать эшелонированные системы обороны. Они этого не умеют, они этого никогда не делали. Поэтому вряд ли они могут этому научить. <...> Западные армии не готовы к той войне, тем военным действиям, которые сегодня ведутся на Украине и будут вестись завтра, — сообщил Кедми.

По его словам, чтобы прорвать эшелонированную оборону России, надо в прорыв бросить минимум одну дивизию и через некоторое время заменить ее другой. Потому что первая будет вся уничтожена на первых этапах прорыва, продвинувшись всего за одну-две линии.

Дальше нужно еще и еще! Они не могут это сделать. Во-первых, у них нет столько сил. Во-вторых, любая попытка сконцентрировать большие соединения перед атакой превращает их в отличную цель для артиллерии и атак с воздуха, — резюмировал Кедми.

Ранее военкоры сообщили о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в районе Орехова на Запорожском направлении. Противник активизировался в зоне ответственности 291-го полка ВС РФ.

Украинские войска атаковали волнами при поддержке авиации и тяжелой бронетехники. Это не помогло им добиться успеха — нарвавшись на плотный артиллерийский огонь, подразделения ВСУ понесли значительные потери. ВС РФ удалось поразить не менее семи единиц техники противника огнем из гаубиц, реактивной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.