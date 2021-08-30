Эксперт рассказал о расколе внутри болгарского общества из-за России

В Болгарии назрел серьёзный раскол общественного мнения по поводу взаимоотношений с Россией. Часть людей выступает за поддержку и налаживание связей, другая часть говорит о развороте на Запад. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

Болгария никогда не сталкивалась с какой-либо угрозой со стороны России, у неё нет общих границ, нет серьёзных противоречий. Но болгарское руководство сделало выбор. Несмотря на то, что Болгария интегрировалась в Евросоюз, это не привело к какому-то сильному экономическому росту в стране, — отметил эксперт.

На сегодняшний день, Болгария наравне с Румынией являются одними из самых отстающих стран европейского региона в экономическом плане. Кроме этого, есть проблемы с демографией, социальные и внутриполитические сложности, сообщает специалист.

Болгарии лучше всего вести политику на налаживание связей как с Западом, так и с Россией. Однако, учитывая сложные отношения российских властей с западными странами, ожидать улучшения отношений с Болгарией в ближайшее время не стоит, резюмировал Квашнин.

Ранее читатели болгарской газеты «Власове» раскритиковали главу МИД Светлана Стоева за его слова на саммите «Крымская платформа» за призыв к «деоккупации» полуострова Крым.