Эксперт раскрыл, сколько французских солдат могут отправить на Украину Аналитик Матвийчук: Макрон может отправить на Украину до 5,5 тысячи военных

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У президента Франции Эммануэля Макрона уже созрело решение об отправке войск на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, пока непонятна возможная реакция на это со стороны ЕС и НАТО. Как считает эксперт, Париж может направить в зону СВО только 5,5 тысячи солдат, но все они будут ликвидированы.

Это вопрос реакции России. Дело в том, что Макрон грозил отправить на Украину до 20 тысяч военных, но в итоге отправил в Румынию около 5,5 тысячи бойцов, они уже там. Но о полномасштабном вторжении Франции на Украину для прямого столкновения с армией России я бы не стал говорить, — отметил военэксперт.

Матвийчук подчеркнул, что без согласия парламента Макрон имеет право отправить на Украину только «Иностранный легион». Две предыдущие попытки французского лидера отправить военных на помощь Киеву оказались для него плачевными, напомнил он. Эксперт предположил, что во Францию с Украины «уже привезли 50–60 гробов».

Депутат Госдумы [Петр] Толстой предупредил — все французские военные будут уничтожены. Слова Макрона — лишь прощупывание общественного мнения на Западе, — считает Матвийчук.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Он подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что высказывания президента Франции «как-то связаны с днями недели». По ее словам, это «цикл такой».