Эксперт раскрыл, сколько дней потребуется Залужному для смещения Зеленского Политолог Бортник: Залужный может сместить Зеленского всего за три дня

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Майдан с целью смены власти можно провести всего за три дня, именно столько времени понадобится главкому ВСУ, чтобы сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, которые приводит aif.ru, Залужный может быть назначен на пост премьер-министра, которому подконтрольны коалиция и глава парламента, что фактически сделает главкома президентом.

Майдан на Украине легко провести. Быстрые массовые протесты, смена власти. Максимум три дня, — считает Бортник.

По его мнению, в Верховной раде сформируется коалиция, которая формально отстранит Зеленского от должности, после чего глава Рады возьмет на себя обязанности президента, а Залужный будет назначен на пост премьер-министра.

Ранее в новогоднем обращении к нации Зеленский заявил, что каждый украинец однажды должен будет сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной. По его мнению, этот выбор покажет, хочет ли быть человек жертвой или победителем.

До этого американское издание Responsible Statecraft заявило, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По его информации, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.