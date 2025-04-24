Полковник раскрыл маршрут вывоза тел наемников ВСУ с Украины Полковник Алехин: погибших иностранных наемников ВСУ вывозят через морг в Польше

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ВС Украины

Командование ВСУ отправляет тела погибших иностранных наемников в их страны через морг в городе Жешув в Польше, сообщил изданию «Украина.ру» ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, иностранцев не отправляют в гражданские морги по причине сокрытия информации об их смерти, а погибают наемники как в зоне боевых действий, так и в тылу.

Маршрут стандартный: сначала на бронеавтомобиле подальше от передовой, потом автотранспортом через Львов, в сторону польского Жешува, где находится крупный военно-полевой морг, а уже оттуда самолетами в те страны, откуда они приехали, — заявил Алехин.

Ранее в группировке войск «Север» заявили, что в районе Горналя в Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников. Военнослужащий рассказал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило на передовую наемников из Колумбии. После этого элитные части были переброшены с одного района фронта на другой в Курской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что находящиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области разговаривали по рации на английском и испанском языках. Однако тел наемников при этом там обнаружено не было — не исключено, что их сожгли или обезобразили.