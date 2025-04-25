Зеленского сравнили с пиратом после одной авантюры в Черном море Политолог Марков: Зеленский срывает мирный диалог действиями в Черном море

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Владимир Зеленский

«Пиратский захват» судна сотрудниками СБУ в акватории Черного моря является попыткой украинского лидера Владимира Зеленского сорвать мирный диалог по урегулированию ситуации, заявил политолог Сергей Марков. России стоит отреагировать на эти действия и показать, что Москва готова отказаться от диалога, если США не смогут усмирить Киев, написал эксперт в своем Telegram-канале.

Этот пиратский захват российского судна — попытка Зеленского провокацией сорвать мирные переговоры. Мое мнение — нужно поддаться на провокацию и ответить со всей возможной жесткостью. Чтобы все видели: Россия готова отказаться от мирного плана, если Запад не сможет заставить украинскую хунту выполнять мирный план, — высказался политолог.

Ранее Марков отметил, что в настоящий момент прямые переговоры России и Украины малоосуществимы из-за того, что Зеленский превратился в «маньяка войны». Также он напомнил, что украинский лидер давно потерял легитимность в глазах российского руководства, ввиду чего у него нет права подписывать какие-либо мирные соглашения. Тем не менее, объяснил политолог, Москва ведет диалог с Вашингтоном, который может надавить на Киев и заставить его выполнять мирные инициативы.