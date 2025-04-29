Эксперт раскрыл истинное отношение Трампа к Макрону Аналитик Меркурис: Трамп выгнал Макрона со встречи в Ватикане

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выгнал своего французского коллегу Эммануэля Макрона со встречи в Ватикане, считает британский аналитик Александр Меркурис. В эфире в YouTube он высказал мнение, что Трамп в принципе не был заинтересован во встрече с ним.

Макрон крутился вокруг. Были попытки сделать вид, что Трамп его не выгнал, хотя мне ясно, что он это сделал, — сказал Меркурис.

Аналитик отметил, что сразу после встречи Трамп выехал в аэропорт. Это, по его словам, говорит о том, что президент не планировал обсуждать в Ватикане какие-либо серьезные вопросы.

До этого эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказал, что во время встречи в Ватикане Трамп сказал Макрону, что ему не следует здесь находиться. Он проанализировал тот самый момент, когда Макрон подошел к Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожал руку только последнему. В этот момент Трамп что-то сказал Макрону. После этого вместо трех стульев на месте переговоров остались лишь два.

После в Елисейском дворце началась паника из-за инцидента между президентами. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что если американский лидер действительно не допустил французского коллегу до разговора, то правильно сделал.