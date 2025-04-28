На Западе раскрыли, чего боится ЕС в связи со сделкой по Украине Аналитик Меркурис: ЕС боится внутреннего раскола из-за соглашения по Украине

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ВС Украины

Европейский союз опасается раскола внутри объединения из-за соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Он подчеркнул, что европейцы видят экзистенциальную проблему в прорабатываемом Россией и США соглашении.

Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого союза, — сказал Меркурис.

Эксперт добавил, что Брюссель занимает твердую позицию против признания Крыма российским, а также отвергает запрет на вступление Украины в НАТО. При этом Европа не предлагает альтернатив предложениям США по мирной сделке, подчеркнул он.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане положила конец мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. В частности, она описала эти переговоры всего двумя словами: «Все кончено».

До этого Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Хозяин Белого дома напомнил, что присоединение полуострова к территории России произошло 12 лет назад. Высказываясь о встрече с Зеленским, американский президент объяснил, что Крым на ней обсуждался лишь «вкратце». Подробностей он не уточнил.