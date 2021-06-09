Эксперт предрёк влияние российского газа на политику Германии

Требования по закрытию «Северного потока — 2» поставят под угрозу отопление жилищ зимой в Евросоюзе, что может привести к значительными неприятностям. На этом фоне ФРГ намерена добиваться компромисса с США, планирующих остановить строительство газопровода. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По словам эксперта, российский газ
В частности, скептики в ФРГ как из партии «Зелёные», так и из других политических сил утверждают, что российский газ неэкологичный и недемократичный и получаемый из такого метана водород не будет отвечать евростандартам. Однако в Берлине присутствует и противоположная точка зрения. Камкин заявил, что сейчас трудно предсказать, какая именно позиция возобладает в немецком политическом классе, но он надеется, что победит компромисс.
Без российского газа ЕС не обойтись в силу его высокой конкурентоспособности, а американцы путём давления на «Северный поток — 2» продвигают собственные экономические интересы, — отметил Камкин.
Эксперт уверен, что от российского газа и поддержки «Северного потока — 2» немцы не откажутся, но евро-атлантические связи с США сыграют свою роль и Берлину придётся пойти на определённые компромиссы с американцами по СПГ и украинскому газовому транзиту.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии не видят необходимости в пересмотре отношений с Россией, поскольку Берлин заинтересован в добрых отношениях с Москвой.
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.