Эксперт предрёк влияние российского газа на политику Германии

https://static.news.ru/photo/88f5a3e0-c92d-11eb-b450-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Требования по закрытию «Северного потока — 2» поставят под угрозу отопление жилищ зимой в Евросоюзе, что может привести к значительными неприятностям. На этом фоне ФРГ намерена добиваться компромисса с США, планирующих остановить строительство газопровода. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По словам эксперта, российский газ окажет влияние на политику Германии. Поскольку газ немцам необходим, правительство ФРГ продолжит поддерживать «Северный поток — 2». Дальнейшие нюансы немецкой энергетической политики определят результаты федеральных выборов, которые пройдут этой осенью.

В частности, скептики в ФРГ как из партии «Зелёные», так и из других политических сил утверждают, что российский газ неэкологичный и недемократичный и получаемый из такого метана водород не будет отвечать евростандартам. Однако в Берлине присутствует и противоположная точка зрения. Камкин заявил, что сейчас трудно предсказать, какая именно позиция возобладает в немецком политическом классе, но он надеется, что победит компромисс.

Без российского газа ЕС не обойтись в силу его высокой конкурентоспособности, а американцы путём давления на «Северный поток — 2» продвигают собственные экономические интересы, — отметил Камкин.

Эксперт уверен, что от российского газа и поддержки «Северного потока — 2» немцы не откажутся, но евро-атлантические связи с США сыграют свою роль и Берлину придётся пойти на определённые компромиссы с американцами по СПГ и украинскому газовому транзиту.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии не видят необходимости в пересмотре отношений с Россией, поскольку Берлин заинтересован в добрых отношениях с Москвой.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.