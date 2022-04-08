Эксперт предрёк ФРГ осенью неожиданный удар из-за санкций против России

Этой осенью Германию может накрыть большой продовольственный кризис из-за санкций в отношении России, рассказал «Народным Новостям» президент Национального союза экспортёров Илья Сёмин. По его мнению, последствия введённых против Москвы ограничений испытают на себе в первую очередь простые немцы. Это выразится в быстром росте цен, а возможно, и в нормировании выдачи товаров в одни руки. Эксперт также не исключает, что в ФРГ могут ввести талоны на выдачу продуктов.

В Германии дорожает топливо, рушится логистика. На мировых рынках уже прогнозируется большой дефицит продовольствия, например, пшеницы, крупнейшим экспортёром которой является Россия. Но это только цветочки, ягодки будут потом. Надвигается большой продовольственный кризис, и островков стабильности будет очень мало. Но Россия будет одним из таких островов в этом надвигающемся кризисе, — рассказал Сёмин.

Он напомнил, что Россия является продовольственно независимой страной благодаря целенаправленной работе правительства страны в последние годы.

По его словам, в ближайшее время в Германии вырастет стоимость самого дешёвого сливочного масла, сыра, колбасы, хумуса, варенья и шоколада. Эксперт считает, что Германия вскоре осознает, что вся предыдущая политика её властей по отношению к России была ошибочной. Но поймёт она это только осенью, когда будет собран урожай. «Именно тогда люди поймут, что на одном континенте нужно договариваться с Россией и искать компромиссы не в ущерб друг другу», — заключил он.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули заявил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.