Эксперт по этикету рассказала о коронном приёме Кейт Миддлтон

https://static.news.ru/photo/c359340a-f12b-11ea-bee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Эксперт по этикету Майка Майер рассказала о приёме, который герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон использует для избежания неловких ситуаций при выходе в свет.

По словам Майер, которые приводит The Sun, супруга принца Уильяма, появляясь на публике, часто подбирает к нарядам маленькую сумочку или клатч. Миддлтон затем держит аксессуар двумя руками перед собой.

Такая поза великолепна в ситуациях, когда вы нервничаете и не знаете, что делать с руками, — отметила эксперт.

Майер назвала этот приём Cambridge carry (в буквальном переводе «кембридждское ношение»). Специалист по этикету советует тем, кто хочет использовать подобный способ избежать неловкости, всегда держать аксессуар двумя руками, так как если оставить одну конечность свободной, то эта рука будет напряжена. Кисти следует держать близко друг к другу, пальцы должны быть направлены вниз.

Ранее эксперт по этикету уличила герцогиню Кембриджскую в том, что та не носит бюстгальтер, передавал NEWS.ru. По словам Майер, Миддлтон «не допускает вульгарных очертаний под одеждой».