Эксперт по энергобезопасности назвал абсурдной политизацию СП-2 в Европе

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Европа годами политизировала «Северный поток — 2», считая его оружием России и угрозой свое энергобезопасности. Поэтому вопрос запуска трубопровода трудно дается европейским политикам. Для Москвы же запуск СП-2 не является самоцелью, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что публикации в СМИ о «позорном» запуске Германией «Северного потока — 2» и всевозможные домыслы не следует воспринимать всерьез. Скорее всего власти страны пока данный вопрос не рассматривают.

Может ли быть запущен СП-2? Да, в теории. Но шансы на это, по крайне мере сейчас, невелики, — сказал эксперт.

По его мнению, в Европе думают, что трубопровод рассматривают как некий вариант на случай критической ситуации прохождением отопительного сезона. Предполагается, что его можно запустить в любое время, продержаться необходимое время, а затем навсегда остановить и перевернуть «позорную страницу».

Россия рассматривает СП-2 иначе, для нее запуск газопровода не является самоцелью. Старт СП-2 – это повод для диалога, Москва не будет давать его по первой прихоти Европы, она настроена на его долгосрочную работу. Например, в контракты включить допсоглашения о том, что определенные объемы газа должны обязательно идти по СП-2.