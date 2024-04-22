Эксперт по энергетике оценил высказывания Шольца о топливе Эксперт по энергетике Фролов: слова Шольца являются маркетинговым продуктом

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Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о завершении эпохи использования ископаемого топлива можно назвать маркетинговым продуктом, но не прогнозом, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Как он отметил в беседе с «360», канцлер Германии озвучивает только то, что требуется в определенный момент.

И то, что говорит Шольц, — это не прогноз, это маркетинговый продукт. Он выходит и говорит то, что нужно говорить в данной ситуации, — объяснил эксперт.

Германия сильно отстает от всего, что было прописано в стратегии развития водородной энергетики их страны, однако этого Олаф Шольц сказать не может, отметил Фролов. Канцлер также не может озвучить, что, несмотря на утверждение законопроектов, направленных на развитие зеленой энергетики, частные инвесторы вкладываться в это не спешат. В итоге все, что делалось в области энергетики, привело только к нарастанию кризиса в стране.

Поэтому говорит что-то Шольц — флаг ему в руки. Можно Германии, можно американский — какой угодно, — добавил специалист.

Ранее на открытии крупнейшей в мире промышленной выставки «Ганноверская ярмарка» канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Он отдельно обратился к норвежскому премьер-министру Йонас Гар Стере и подчеркнул, что мир ждет изменение промышленных процессов.