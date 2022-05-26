Эксперт оценил возможность Украины «надавить» на Венгрию через нефтепровод Эксперт Юшков: Украина оставит себя без топлива, если перекроет нефтепровод «Дружба»

Газораспределительная станция / Фото Shutterstock

Украина не сможет отключить Венгрию от поставок нефти через нефтепровод «Дружба», который проходит по украинской территории, заявил NEWS.ru эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт отметил, что если Киев решит перекрыть поставки нефти из Россию в Венгрию, то это приведёт к энергетическому кризису в Европе и на Украине.

Я не думаю, что Украина будет отключать Венгрию от поставок нефти. Самое главное то, что Россия по нефтепроводу обеспечивает сырьем не только Венгрию, но и всю Европу. Из этого сырья там делают нефтепродукты, которые в том числе импортирует Украина. На рынке Украины сейчас только импортный бензин и дизель. Соответственно, отключение нефтепровода породит дефицит в Европе, а затем и на Украине. По сути, украинский политик предлагает оставить свою страну без топлива, — сказал Юшков.

Эксперт полагает, что ЕС также не позволит Украине перекрыть нефтепровод, а попытается договориться с Киевом.

Европейцы вряд ли одобрят такой терроризм на критической инфраструктуре. Это приведет к шоку на рынке и еще большему разгону инфляции. Я уверен, ЕС попытается образумить Киев, потому что такие решения подрывают энергетическую безопасность как Европы, так и самой Украины, — добавил Юшков.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию. Она уточнила, что может «что-то случиться» с ниткой нефтепровода «Дружба», идущей через украинскую территорию. Она добавила, что говорить или нет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на языке, который «он понимает», — прерогатива правительства и президента Украины.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Cамарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Укрaины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.