Эксперт оценил вероятность скорой войны между Сербией и Косово

На данный момент ни Сербия, ни Косово не стремятся к военному конфликту. Приштине и Белграду не нужна война перед предстоящими выборами в обеих странах, считает доцент Университета Пелопоннеса Николаос Тзифакис. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его мнению, правящие политические элиты Сербии и Косово активно играют на националистических чувствах населения ради увеличения своей популярности на фоне грядущих выборов.

Также Тзифакис прокомментировал решение властей Косово не пускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами. Это решение сильно оскорбило как сербов на территории Косово, так и президента Сербии Александра Вучича.

В действиях Сербии много театральности, произошедшее не оправдывает чрезмерную реакцию Белграда. Ни одна война никогда не начиналась из-за автомобильных номеров, — признался Тзифакис.

Ранее президент Сербии пообещал принять ответные меры, если Приштина не «прекратит погром» сербов на территории Косово. Однако он добавил, что Белград не станет вводить войска, так как это запрещено соглашением 1999 года.