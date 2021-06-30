Эксперт оценил слова Путина о том, что с Зеленским «не о чем говорить»

Слова российского президента Владимира Путина о том, что ему в настоящее время не о чем говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, не имеют прямого отношения к возможной встрече лидеров. Просто перед предполагаемыми переговорами, как правило, обозначаются жёсткие позиции на случай, если они состоятся. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор политических наук Юлий Нисневич.

По мнению эксперта, президент Путин не станет отталкивать Украину. Он, говоря о том, что все вопросы Киева решаются в США и Европе, обозначает свою жёсткую позицию. Но это не значит, что встреча лидеров не может состояться.

Путин как бы говорит: «Я знаю, что все вопросы не вы решаете, а кто-то решает их за вашей спиной. С этих позиций я и буду с вами разговаривать». Это — один из возможных вариантов. При втором варианте, возможном при обострении взаимоотношений между странами, можно расшифровать послание Путина следующим образом: «Мы не хотим с вами иметь дела, потому что вы — никто». Но так, скорее всего, может быть в случае обострения. Я думаю, что здесь наиболее вероятен первый вариант, — подчеркнул Нисневич.

Также эксперт ответил на вопрос о целях каждой из сторон по итогам возможной встречи Путина и Зеленского. У Москвы и Киева разные задачи.

Проблема для России существенная, потому как многие санкции были введены из-за ситуации на территории Донбасса. И эти ограничительные меры, как признают многие, оказывают довольно значимое влияние на происходящее в стране. Поэтому лучше было бы от них избавиться. Кроме того, понятно, что ДНР и ЛНР держатся за счёт материальной поддержки Москвы. А у РФ и без того сильно ограничены возможности тратить свой бюджет для решения внутренних проблем. И зачем России ещё одна головная боль? Поэтому если от неё можно было бы избавиться приемлемым способом в результате переговорного процесса с отстаиванием своей позиции, то почему нет? А Украина хочет вернуть себе свои территории (ДНР и ЛНР, но не Крым, вопрос по которому уже не стоит), что совершенно нормально для любой страны, — добавил доктор политических наук.

Ранее Владимир Путин во время традиционной прямой линии анонсировал планы написать аналитическую статью про историю РФ и Украины. По его словам, «он уже думал над этим». Отвечая на вопрос о возможных переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил, что с главой соседней страны ему не о чем говорить, так как Киев отдал страну под внешний контроль. По мнению российского лидера, все украинские вопросы решаются в США или в Европе.