Политолог оценил шансы Косово на вступление в Евросоюз Политолог Леви назвал заявку Косово на вступление в ЕС политическим демаршем

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Заявка Косово на вступление в ЕС не более чем политический демарш, необходимый для привлечения внимания Евросоюза, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что данное решение Приштины вызвало раздражение у сербских властей, России и других стран. При этом, как указал эксперт, подача заявки не изменила положения дел для самого Косово.

ЕС объективно предоставил Сербии некоторое время для того, чтобы, по сути, согласиться с негласным предложением, которое включало в себя дальнейшую интеграцию Сербии в ЕС и в обмен на это молчаливое согласие с тем, что Косово от Сербии будет уже окончательно и навсегда отделено, — объяснил Леви.

Политолог считает, что Сербия не пошла на данную сделку. В итоге отношения сторон стали еще более напряженными. Леви отметил, что после этого также произошла активизация административных сил самопровозглашенной республики в сторону НАТО и ЕС.

Еще наверняка будут политические заявления. Сербия отказалась от компромисса, значит, противоположная сторона будет более агрессивно действовать, — заметил Леви.

Заявка Косово, подчеркнул эксперт, будет принята Евросоюзом, но это произойдет не раньше, чем через пять лет.

Турция, как известно, заявляла о своем намерении давно, и это ни к чему не привело, поэтому закончится ли заявка чем-то — вопрос относительный, — отметил Леви.

Ранее глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что косовские албанцы провели силовой захват власти при поддержке полиции в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косово и Метохии. Как сообщили в Белграде, албанцы заняли депутатские места в городе с крупнейшей сербской общиной, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа.