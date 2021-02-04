Эксперт оценил роль Навального в переговорах Лаврова с Боррелем

https://static.news.ru/photo/fb3f8d38-66f1-11eb-9d8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиции России и Евросоюза по делу Алексея Навального непримиримы, поэтому на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля 5 февраля не стоит ждать прорывов. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Эксперт подчеркнул, что приговор Навальному создаёт негативный фон для переговоров. Вопрос состоит в том, удастся ли сторонам, обсудив эти непреодолимые разногласия, перейти к более широкому кругу тем, важных для России и ЕС.

Проблема в том, что здесь не предвидится возможность найти какое-то общее видение для обеих сторон, — отметил Сергей Уткин. — Евросоюз занял жёсткую позицию, призывая Россию к немедленному изменению государственной политики. С российской стороны, напротив, сформулировано категорическое непонимание, почему тема Навального вообще должна обсуждаться с ЕС.

Среди вопросов, которые могут обсудить стороны, эксперт назвал проблему изменения климата. В последнее время она становится одной из центральных направлений работы органов ЕС. Нельзя отложить в долгий ящик и вопрос энергетики — Европа всё ещё зависима от российского газа. Другая возможная тема для обсуждения — это иранская ядерная программа. Администрация США сигнализировала, что готова заключить с Ираном новую «ядерную сделку».

Ожидать, что на встрече произойдут какие-то прорывы, в текущих условиях не следует, но сама по себе она — сигнал ЕС, что сложившаяся ситуация не должна исключать общение на высоком уровне, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что незадолго до визита в Россию Жозеп Боррель сделал заявление о необходимости поддерживать диалог с РФ.