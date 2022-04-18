Решение Британии о лишении МосБиржи официального статуса назвали формальным

Решение Налоговой службы Великобритании лишить МосБиржу статуса признанной фондовой биржи, скорее всего, в большей степени затронет резидентов Британии, торгующих в России, а не резидентов РФ, торгующих в Британии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин. По его словам, эта мера выглядит как формальный шаг со стороны Лондона.

Скорее всего, это изменение в большей степени затронет резидентов Великобритании, торгующих в России, чем резидентов РФ, торгующих в Великобритании, хотя применение норм Конвенции между Россией и Великобританией об избежании двойного налогообложения зеркально для обеих сторон. Учитывая текущие обстоятельства, ограничивающие доступ к операциям как в РФ, так и в Великобритании, данная мера выглядит как формальный шаг, — указал он.

Налоговая служба Великобритании (HMRC) 19 апреля решила отозвать у Московской Биржи официальный статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине. Это решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге. Однако уже существующие инвестиции останутся под защитой. При этом в HMRC подчеркнули, что аннулирование официального статуса у МосБиржи пройдёт таким образом, что инвесторы не заметят каких-либо изменений для уже существующих инвестиций.

Секретарь Минфина Британии Люси Фрейзер заявила, что таким образом Соединённое Королевство «посылает чёткий сигнал» о том, что новых инвестиций в России не будет. По её словам, эта мера стала ответом на решение Центробанка запретить иностранным инвесторам продавать активы по указанию нерезидентов России.