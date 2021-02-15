Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом

https://static.news.ru/photo/c62c469a-5112-11ea-85a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Опасения, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь и Интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов, являются беспочвенными. Об этом заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

В интервью радио Sputnik Букштейн отметил , что государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует определять вероятный уровень излучения вокруг них. Измерения предоставляются в надзорные органы.

Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Не нужно думать, что просто захотели и поставили вышку, в связи это невозможно. Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может, — сообщил специалист.

По словам Букштейна, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней. Поэтому люди могут смело ходить по улицам и спать в своих домах, ничего не опасаясь. Источники сигнала находятся высоко над землёй и не настолько мощны, чтобы воздействовать на мозг человека. Работающая микроволновая печь даёт более сильное излучение, чем вышка.

Также Букштейн подчеркнул, что стандарты связи нового поколения — 5G — также не будут нести в себе никакой опасности.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что самым простым способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Однако, по его словам, и при выключенной геолокации можно найти его условное местоположение несколькими способами. Об этом писал NEWS.ru.