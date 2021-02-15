Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом

Опасения, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь и Интернет, могут стать причиной заболеваний у жителей близлежащих домов, являются беспочвенными. Об этом заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
В интервью радио Sputnik Букштейн
Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Не нужно думать, что просто захотели и поставили вышку, в связи это невозможно. Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может, — сообщил специалист.
По словам Букштейна, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней. Поэтому люди могут смело ходить по улицам и спать в своих домах, ничего не опасаясь. Источники сигнала находятся высоко над землёй и не настолько мощны, чтобы воздействовать на мозг человека. Работающая микроволновая печь даёт более сильное излучение, чем вышка.
Также Букштейн подчеркнул, что стандарты связи нового поколения — 5G — также не будут нести в себе никакой опасности.
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что самым простым способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Однако, по его словам, и при выключенной геолокации можно найти его условное местоположение несколькими способами. Об этом писал NEWS.ru.