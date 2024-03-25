Эксперт объяснил, почему Украине будет трудно восстановить ГЭС Экс-премьер Украины Азаров признал проблемы с восстановлением ГЭС

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

После масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украине будет проблематично решить вопрос с восстановлением поврежденных ГЭС, констатировал в эфире телеканала «Россия 24» бывший украинский премьер Николай Азаров. По его словам, процесс осложняет политика Киева в течение последних десятилетий, выражающаяся в сознательном уничтожении энергетической сферы страны.

Восстановление этих ГЭС очень проблематично. Я наблюдал, как они относятся к своему энергетическому хозяйству на протяжении десяти лет. Это было сознательное уничтожение энергетики Украины, — пояснил он.

Ранее генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота признал, что за последние дни Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области. Он подчеркнул, что на объекте выведено из строя оборудование, которое не подлежит восстановлению. Кроме того, он заявил, что сейчас трудно говорить даже о приблизительных сроках восстановления работы станции.

До этого блогер Юрий Подоляка заявил, что вооруженные силы России в ночь с 21 на 22 марта провели самый мощный удар" по Украине, задействовав беспилотники, бомбардировщики и ракеты. Он уточнил, что украинскую систему ПВО удалось вскрыть с помощью дронов, а затем начался удар с самолетов.