Эксперт объяснил, почему Javelin на Украине подходят только для парадов Эксперт Кнутов: Javelin больше подходят для «показательных парадов», а не боев

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин» (Javelin)

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставляемые США на Украину, совершено бесполезны в бою, а больше подходят для «показательных парадов», рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Народными Новостями». Кнутов усомнился в качестве обучения, которое получают украинские солдаты, что снижает его боевую ценность и ведет к большим потерям среди военнослужащих. Кроме того, по его сведениям, некоторые поставленные образцы не функционировали.

В строй поставили, показали картинки, выдали инструкции, причем часто на английском языке, и сказали вперед. Первый момент — они не умеют ими пользоваться. Второй момент, в части комплексов батарейки были вышедшими из-за срока эксплуатации и соответственно не действовали, в результате чего, комплексы не работали​, — сказал военный эксперт.

Он отметил, что Javelin очень дорогое оружие: уже на этапе тренировочных выстрелов тратятся тысячи долларов на сам комплекс и снаряды к нему. Также, по словам Кнутова, российские военные уже нашли дешевый способ противостоять американским комплексам.

Пленный полковник Владимир Баранюк, командовавший 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ, ранее заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin никак себя не зарекомендовали. По его словам, переданное Киеву Вашингтоном оружие оказалось бесполезным. Он добавил, что в его бригаде один из комплексов вовсе сломали, когда разгружали машину с оружием. Баранюк пояснил, что бойцы долго не могли понять, как использовать Javelin.