Эксперт объяснил низкую вероятность свержения Зеленского Политолог Перенджиев: свержение Зеленского не имеет смысла

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

От замены одной говорящей «марионетки» на другую суть происходящего на Украине не меняется, заявил «Царьграду» военный политолог Александр Перенджиев. Таким образом он прокомментировал возможность свержения президента страны Владимира Зеленского командованием ВСУ.

Это то же самое, что замена марионетки: на руку надеть другую куклу и заставить ее говорить другим голосом. От этого ничего не изменится внутри Украины. [...] Это всего лишь говорящая голова, — заявил Перенджиев.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад планирует устранить Зеленского, и дни украинского лидера сочтены. По его словам, США не станут брать ответственность за убийство на себя, поэтому обвинят в смерти Зеленского Россию. При этом в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.

Кроме того, сообщалось, что опубликован план Украины на случай гибели Зеленского. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эти данные.