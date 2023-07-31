Эксперт объяснил, как распознать линию фронта по спутниковым снимкам Военэксперт Алесин: современные спутники фотографируют линию фронта с точностью до траншеи

Фото: МО Украины

Даже не самая качественная спутниковая фотосъемка позволяет увидеть линии траншей, противотанковые рвы и неубранные поля во время боевых действий, рассказал NEWS.ru белорусский военный аналитик Александр Алесин. Так он прокомментировал опубликованный немецким журналистом Михаэлем Круикшанком снимок района проведения СВО, где отчетливо видна линия фронта.

Если исходить из технических характеристик современного спутникового оборудования, то даже по самым скромным данным, система оптического зондирования Земли позволяет различать на Земле объекты размером 50×50 сантиметров. Если брать военные системы, то 30×30. Эти показатели позволяют различить танк, автомобиль и более крупные объекты, – отметил Алесин.

Военный эксперт выразил уверенность, что немецкий журналист опубликовал достоверную информацию.

Такие вещи, как линии траншей, убранные и неубранные поля, противотанковые рвы – эти все вещи видны, даже не очень качественной спутниковой фотосъемкой. Гражданские оптические системы позволяют выявить оборонительные линии, – подчеркнул Алесин.

Ранее немецкий журналист Михаэль Круикшанк опубликовал фото из космоса в макромасштабе, где отчетливо видна линия фронта. Он определил ее по неубранным полям и обмелению Каховского водохранилища после разрушения плотины.

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