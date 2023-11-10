Эксперт объяснил, как польские дальнобойщики подыгрывают России в СВО Экономист Колташов: протест польских дальнобойщиков ослабляет позиции Зеленского

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной — часть сложной игры, которую Запад ведет против президента Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его мнению, забастовка отрицательно скажется на поставках западного оружия Киеву и спровоцирует волну возмущения среди украинских военных.

Эта забастовка способствует ослаблению позиций Зеленского, который и дальше надеется получать средства от Запада. Забастовка дает естественную преграду поставкам оружейной продукции на Украину и провоцирует развитие внутреннего кризиса. Все это может подтолкнуть военных на мысль свергнуть президента и установить временное правительство, — считает Колташов.

Европейская бюрократия и польские власти заинтересованы надавить на украинского лидера, добавил экономист. По его словам, в странах Восточной Европы хотят, чтобы Зеленский как можно быстрее начал переговоры с Россией.

Зеленский упирается. Для него это ситуация смерти. Он понимает, что не выиграет выборы. Понимает, что за переговорами с Москвой и окончанием войны для него последует вынужденное бегство с Украины. Он может оказаться под преследованием, на него спустят всех собак и сделают козлом отпущения, — подчеркнул Калташев.

Польские перевозчики начали забастовку 6 ноября и заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют отменить соглашение, которое упрощает правила транспортировки грузов из Украины в ЕС. На 9 ноября с обеих сторон границы было заблокировано около 20 тысяч транспортных средств.