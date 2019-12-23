https://static.news.ru/photo/7cc265b6-257a-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти согласовали часть списков для обмена, но продолжают всячески затягивать этот процесс. Так считает политолог Александр Дудчак.

В эфире радио Sputnik эксперт, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что списки надо доработать для возвращения максимального числа людей в семьи к Новому году, отметил нежелание выполнять Киевом Минские соглашения.

Дудчак выразил надежду на обмен в формате «всех на всех» до конца года. При этом он пояснил, что таким образом украинские власти пытаются найти поводы для изменения сути Минских соглашений.

Нынешняя ситуация — это просто одна из попыток затягивания самого процесса, попытка саботажа. Поскольку если они выполнят пункт обмена пленными, то надо будет приступать к остальным пунктам, чего очень не хотят в Киеве, — считает Дудчак.

По мнению политолога, украинский лидер Владимир Зеленский всячески демонстрирует нежелание выполнять эти соглашения последовательно и в соответствии с текстом.

Поскольку население Украины поддерживает обмен и есть посредничество европейцев, то, возможно, это можно будет решить. Хотя они будут затягивать до последнего, — сказал он.

Главы стран «нормандской четвёрки» в которую входят ФРГ, Россия, Украина и Франция, приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в Париже 9 декабря. Документ гласит, что разведение сил в трёх новых точках в Донбассе предусмотрено к концу марта 2020 года. Лидеры «нормандской четвёрки» при этом призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона удивила попытка Украины «вскрыть» Минские соглашения во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Министр иностранных дел РФ также отметил, что у украинского лидера «связаны руки» в вопросе разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, писал NEWS.ru.