Эксперт назвал реакцию НАТО при столкновении Польши и России Политолог Суздальцев: НАТО не поможет Польше при столкновении с Россией на Украине

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не послужит началом боевых действий между Россией и НАТО. По его словам, Варшава может участвовать в конфликте, как самостоятельный игрок, сообщает РИА Новости.

Суздальцев напомнил о Фолклендской войне 1982 года, когда в конфликте с Аргентиной Британия, будучи членом Альянса, участвовала самостоятельно.

Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведёт к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее, — пояснил эксперт.

Он добавил, что Польша может начать спецоперацию на Украине без поддержки войск НАТО.

Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ, — считает Суздальцев.

Ранее стало известно, что в ближайшие 10 лет США возведут на территории Польши более 110 военных объектов, заявил американский посол в стране Марек Бжезинский. Цель масштабного строительства состоит в повышении боеготовности Польши. На территории Польши уже дислоцированы порядка 12 тысяч американских солдат.