Эксперт объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент Эксперт Федоров: Макрон провалил выборы в ЕП из-за проблем с экономикой

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, так как французы перестали верить своему лидеру, сказал в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, популярность Макрона резко снизилась с 2022 года, когда ему удалось переизбраться.

Его правление подкосила потеря абсолютного большинства в нижней палате парламента, что не позволяло проводить болезненные, но необходимые реформы. Есть проблемы в финансовой сфере, рост преступности. Накануне выборов он пугал французов «смертью Европы», обвинял «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что оно якобы действует в интересах России. А избиратель вынес свой вердикт, нанеся поражение Макрону и его партии, — рассказал эксперт.

Федоров отметил, что поражение Макрона было предсказуемо, однако сенсационными стали результаты выборов сами по себе.

У партии «Национальное объединение» в два раза больше голосов по сравнению с партией Макрона: более 30% против 14%. Это сокрушительное поражение партии власти, — сказал он.

Ранее на фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.