Эксперт назвал последствия передачи Киеву словацких МиГ-29 Эксперт Коротченко назвал передачу Киеву МиГ-29 индикатором подготовки контрнаступления ВСУ

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МиГ-29

Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29. Эти машины отличаются многофункциональностью, а их передача ВСУ говорит о скорых планах Киева начать контрнаступление с авиационной поддержкой, заявил «Народным Новостям» главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что передача МиГов Украине является грубым нарушением Конституции Словакии и международных договоров по реэкспорту российского оружия.

Аналитик рассказал, что словацкий вариант МиГ-29 отличается от украинских аналогов, которые способны атаковать только воздушные цели, либо наносить бомбовые удары.

Словацкий, а также польский МиГ-29 — это многофункциональные машины. Следовательно, они имеют возможность использовать все виды управляемого ракетного оружия, которое включает в себя и возможность высокоточного нанесения ударов по наземным и морским целям, — заявил эксперт.

При этом он высказал мнение, что партия из 13 истребителей не сможет ключевым образом изменить ход событий, однако это в любом случае усиление украинских военных возможностей.

Это индикатор того, что Украина готовится и планирует реализовывать контрнаступление хотя бы с какой-то минимальной авиационной поддержкой, — считает специалист.

По его словам, российским военным следует вычислить аэродромы, на которых разместят словацкие истребители, и превентивными ударами уничтожить технику до ее боевых вылетов. Также эксперт напомнил о возможностях российских зенитно-ракетных комплексов, которые должны эффективно справиться с истребителями.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, какую опасность представляют переданные Киеву МиГ-29. По мнению специалиста, указанные самолеты — машины возрастные, но довольно грозные.