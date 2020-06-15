Эксперт назвал пандемию уроком для международных отношений

https://static.news.ru/photo/4c87da94-af26-11ea-b82b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил о ряде уроков для международных отношений, которые принесла пандемия коронавируса. В основном они касаются солидарности.

Системные и структурные изменения в международных отношениях и глобальном управлении усугубляют тенденции, которые были отражены в предыдущие годы и десятилетия, — цитирует его РИА Новости.

Понятие солидарности имеет особое значение для публичной дипломатии, подчеркнул Громыко. По его словам, Covid-19 показал настоящие ценности государств, то, как они поступают, и это феномен национального эгоизма. Вторым уроком он назвал роль государственных норм. Третьим — устойчивость государств и обществ внутри стран. По мнению эксперта, во время пандемии успешными были те страны, в которых доверие между людьми поддерживается на высоком уровне.

Четвёртый урок — это коллективные действия. Когда одни общества сильно страдают от трагедии, преодолеть это можно только коллективными мерами, — подытожил Громыко.

NEWS.ru писал ранее, что пандемия поспособствует развитию новых военных возможностей в Европе. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.